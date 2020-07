È di pochi giorni fa la pubblicazione dell’articolo “The Efficacy of Perampanel as Adjunctive Therapy in Drug-Resistant Focal Epilepsy in a Real World Context: Focus on Temporal Lobe Epilepsy” sulla prestigiosa rivista internazionale Journal of the Neurological Sciences, rivista ufficiale della World Federation of Neurology.

L’articolo originale, che vede come co-autore il dottor Nicola Paciello, Direttore della UOC di Neurologia dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, descrive i risultati di uno studio multicentrico osservazionale prospettico, condotto in collaborazione con altri cinque centri italiani di terzo livello per la cura dell’epilessia, sull’efficacia di un nuovo farmaco antiepilettico di terza generazione in 246 pazienti affetti da epilessia focale farmacoresistente.

Lo studio è stato effettuato su dati di real world, quindi valutando l’impatto del farmaco su pazienti ambulatoriali afferiti consecutivamente ai 6 centri autori del lavoro, ponendo particolare attenzione ai risultati ottenuti dall’impiego del Perampanel nelle epilessie temporali.

Gli ottimi risultati ottenuti sui pazienti affetti da epilessia temporale farmacoresistente, descritti per la prima volta in letteratura, è da mettersi in relazione, secondo gli autori, ad uno spiccato effetto antiglutammatergico del farmaco in questa particolare sottopopolazione di pazienti in cui si riscontrano elevati valori di glutammato, che è il principale neurotrasmettitore eccitatorio del cervello.

– Chiara Di Miele –