Ospedale Polla. Un sorriso in Pediatria e Ginecologia con la visita inaspettata di Minnie e Topolino

Mattinata speciale all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per i bambini del reparto di Pediatria e per le mamme ricoverate in Ginecologia e Ostetricia.

Allegria, sorrisi e spensieratezza hanno caratterizzato la mattinata grazie alla visita di Minnie e Topolino che hanno animato per qualche ora i reparti, con qualche attenzione per i piccoli degenti che si trovano ad affrontare delicate situazioni di salute in prossimità del Carnevale.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione “La Rubrica delle Mamme” ed ha trovato sostegno anche nel personale medico ed infermieristico.

L’Associazione non è la prima volta che propone questo tipo di iniziative volte a sostenere le fasce più deboli.

– Claudia Monaco –