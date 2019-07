Ospedale Polla.Giovane in gravi condizioni,tanti donatori di sangue per salvarlo.Ma l’emergenza continua

Numerosi i donatori che questa mattina si sono recati presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla con la voglia di contribuire a salvare la vita di un ragazzo ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

Il giovane necessita di sangue gruppo 0 negativo a causa di una necrosi pancreatica emorragica. Il prezioso liquido donato è di fondamentale e vitale importanza per mantenerlo in vita e permettergli di ritornare alle sue normali condizioni.

Oltre 30 sono state le persone appartenenti al gruppo 0 negativo che stamattina hanno donato il sangue, ma in ospedale sono giunti anche donatori di gruppi differenti, pronti a sostenere la raccolta, utilissima soprattutto nel periodo estivo.

Soddisfatto per la risposta positiva il Responsabile del Centro Trasfusionale, dottor Carmine Oricchio, che però avvisa che lo stato emergenziale per le condizioni del ragazzo non è finito. “L’emergenza continua, nonostante le donazioni odierne – spiega – perchè il giovane ha bisogno di tanto sangue. La raccolta sta andando bene, ma deve proseguire. Nei prossimi giorni è necessario che i tanti donatori di buona volontà vengano presso il Centro Trasfusionale e contribuiscano a salvare questa giovane vita in difficoltà. Ringrazio i tanti che sono venuti in ospedale questa mattina e invito gli altri a darci una mano“.

Sarà possibile continuare a donare il sangue del gruppo 0 negativo ogni giorno recandosi presso il Centro Trasfusionale del “Curto” a Polla.

– Chiara Di Miele –

