Vandali in azione nella scuola di Tito. Danneggiati i computer, un pianoforte e la fotocopiatrice

Vandali in azione in una scuola elementare di Tito. Ignoti sono riusciti ad entrare all’interno della struttura dell’Istituto “F. Cafarelli”, in pieno centro abitato, forzando una porta e hanno distrutto alcuni computer, fotocopiatrice, un pianoforte e messo tutto a soqquadro, senza però asportare nulla.

Un atto di vandalismo in piena regola e al momento i responsabili non hanno un volto, visto che non sono attive telecamere di sorveglianza. A scoprire quanto accaduto sono stati gli operai di una ditta, che questa mattina hanno raggiunto la scuola per alcuni lavori.

Comunità indignata per quanto accaduto, così come l’Amministrazione comunale, con Fabio Laurino, vice-sindaco e assessore all’Istruzione, che lancia un appello: “Chiediamo la collaborazione di tutti per risalire agli autori di questo gesto, che è uno scempio. Molti dicono che servono le telecamere, non si possono mettere ovunque, non bastano. Serve educazione civica e rispetto del bene comune. Agli autori di questi gesti dico di vergognarsi. Con l’augurio di risalire presto a loro”.

L’atto vandalico sarebbe stato compiuto nella notte tra sabato e domenica o durante la scorsa notte.

– Claudio Buono –