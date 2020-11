Ospedale Polla. Domani raccolta sangue straordinaria promossa dal Gruppo Fratres Vallo di Diano

Il Gruppo Fratres Vallo di Diano promuove una giornata dedicata alla raccolta di sangue.

L’appuntamento è per domani, domenica 22 novembre, presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dalle ore 8.30 alle 12.30.

“Soprattutto in questo periodo difficile diamo la possibilità di donare anche a chi per impegni lavorativi non può farlo dal lunedì al venerdì – afferma il Presidente del Gruppo Frates, Benedetto Mazzariello –. La donazione potrà essere effettuata esclusivamente su prenotazione per evitare assembramenti”.

Lo spostamento, accompagnato da autocertificazione, avviene per motivi giustificati data l’importanza vitale per il quale ci si reca preso il presidio ospedaliero di Polla.

– Paola Federico –