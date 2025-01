A partire da febbraio le prestazioni ambulatoriali pneumologiche saranno incrementate ogni mercoledì.

“Questo potenziamento – dichiara il Direttore Generale Giuseppe Spera – è un ulteriore tassello della strategia aziendale rivolta a garantire un’assistenza sanitaria di alta qualità e accessibile a tutti i cittadini. Grazie alla disponibilità dell’Unità Operativa di Pneumologia, diretta dal dottor Raimondo Battiloro, sarà aumentata l’offerta delle prestazioni con un maggior numero di visite specialistiche, esami diagnostici e trattamenti, consentendo di ridurre i tempi di attesa e limitare i disagi di spostamento ai cittadini”.

La nuova programmazione dimostra l’attenzione dell’Azienda verso le esigenze dei pazienti e l’impegno per migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti.

“Offrire la continuità assistenziale è fondamentale per un’Azienda come la nostra, dove le attività ambulatoriali si aggiungono e si integrano con quelle chirurgiche e interventistiche. Siamo convinti – conclude il Direttore – che questo investimento rappresenti un passo fondamentale verso una gestione dei pazienti più efficiente ed efficace, in linea con le esigenze e le aspettative della comunità”.

“Il rafforzamento – sottolinea il dottor Battiloro – è indice di una strategia volta a migliorare l’accessibilità delle cure specialistiche e una presa in carico dei pazienti più rapida e mirata. La disponibilità del personale sanitario della Pneumologia e delle apparecchiature tecnologiche ci permette di effettuare prestazioni di fisiopatologia respiratoria di secondo livello (spirometria globale, diffusione alveolo-capillare, emogasanalisi, test del cammino) nell’ospedale di Villa d’Agri”.