Imparato Service, con sede nella Zona Industriale di Polla, è l’unica officina del Vallo di Diano autorizzata dalla Motorizzazione Civile ad effettuare la revisione per le bombole a metano R110 – CNG-4 per qualsiasi tipo di veicolo di ogni marchio.

Le bombole di tipologia CNG-4 sono costruite con corpo non metallico rinforzato da una guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina (tutto composito) e con l’entrata in vigore del DM 13 maggio 2022 devono essere riqualificate ogni 48 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo.

La novità più importante del decreto è l’allineamento a 4 anni della riqualificazione periodica delle bombole CNG-4 installate sui veicoli di categoria M1 e N1, salvo diversa indicazione del costruttore.

Alle bombole scadute prima del 14 luglio 2022 la revisione andrà applicata a 24 mesi e successivamente a 48 mesi; a quelle scadute dopo il 14 luglio 2022 la revisione è stata prorogata automaticamente di altri 24 mesi. Hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione.

Imparato Service si occupa anche della revisione delle bombole CNG-1. Sono costituite da un unico corpo in acciaio, devono essere revisionate ogni 48 mesi dalla prima data di immatricolazione per gli autoveicoli omologati di serie o dalla data dell’ultima verifica effettuata, come da punzonatura eseguita da Gestione Fondo Bombole Metano collocata nella parte superiore della bombola vicino all’inserimento della valvola di intercettazione, hanno una durata massima di 20 anni dalla data di costruzione e sono installate sia su veicoli omologati di serie (OEM) che trasformati in aftermarket. La loro riqualificazione deve essere effettuata prima della revisione del veicolo.

Per maggiori informazioni recarsi in sede da Imparato Service in località Sant’Antuono – Zona Industriale di Polla oppure telefonare al numero 0975/391575.

