Un momento di grande emozione ha caratterizzato la cerimonia organizzata dall’associazione Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato, durante la quale è stata consegnata una targa al direttore generale della Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza, Giuseppe Spera.

Alla presenza di rappresentanti dell’Associazione, della direzione strategica e del personale dell’Azienda ospedaliera, il direttore generale ha ricevuto il riconoscimento con grande sorpresa ed emozione, considerato anche il gesto inusuale, in relazione alla mission di stimolo e vigilanza della Associazione, ma comunque significativo, volto a sottolineare i risultati conseguiti, “la sua costante disponibilità, il sostegno incondizionato e il ruolo di riferimento per la comunità, sempre attento ai bisogni di salute espressi dalle persone che si rivolgono alle strutture ospedaliere della Azienda”.

“Ricevere questo riconoscimento è per me motivo di grande emozione e gratitudine – ha affermato Giuseppe Spera, esprimendo il suo ringraziamento per la cerimonia organizzata – Ogni giorno ci impegniamo per garantire un servizio sanitario efficiente, umano e vicino ai bisogni dei cittadini. Sapere che questo lavoro viene riconosciuto da un’associazione così importante mi riempie di orgoglio e mi sprona a continuare su questa strada. Ringrazio di cuore Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato per questo gesto che condivido con tutti i miei collaboratori”.

Il presidente dell’Associazione, Maria Antonietta Tarsia, ha sottolineato il valore di questo riconoscimento: “Per la prima volta nella storia dell’associazione, il prestigioso riconoscimento viene assegnato a un direttore generale, a testimonianza del ruolo fondamentale da lui svolto nel raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda. Siamo soliti segnalare criticità e promuovere il miglioramento dei servizi sanitari ma riteniamo altrettanto doveroso riconoscere e valorizzare chi dimostra attenzione e sensibilità verso i cittadini. Il direttore generale Giuseppe Spera ha sempre dimostrato disponibilità al dialogo e attenzione alle esigenze dei pazienti, e questo riconoscimento ne è la testimonianza”.

Il segretario dell’Associazione, Francesca Picciani, ha aggiunto: “Questa targa vuole essere un segno tangibile della stima e della riconoscenza per il costante impegno del direttore generale. La sua apertura al confronto e la volontà di migliorare i servizi sanitari hanno fatto la differenza per molti cittadini”.