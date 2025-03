In un mondo sempre più frenetico e complesso, in cui la solidarietà sembra talvolta passare in secondo piano, Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus emerge grazie al suo impegno per il benessere delle persone. Fondata con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, il supporto a chi vive delle difficoltà e la costruzione di comunità solidali, è un partner affidabile per chi cerca un cambiamento positivo e un aiuto concreto.

Il team di Insieme lavora quotidianamente per migliorare la qualità della vita delle persone, con un focus particolare sulle categorie vulnerabili. Si impegna in numerosi ambiti, tra cui la cura degli anziani, la promozione dell’educazione e la creazione di opportunità per giovani e adulti in difficoltà. E si distingue per un modello di lavoro che valorizza la cooperazione, il rispetto dei diritti umani e l’inclusione, mirando a costruire una società più equa.

La vasta gamma di servizi è finalizzata a rispondere alle diverse necessità delle comunità in cui opera in larga parte del Paese: servizi agli anziani, assistenza pre-post scuola, assistenza educativa specialistica nelle scuole, assistenza e sorveglianza a mensa scolastica, sorveglianza scuolabus, asili nido, assistenza a mensa (case di riposo, comunità alloggio, RSA), centri estivi.

I valori da cui ha preso forma l’idea iniziale nata dall’imprenditore Antonio Monzillo sono quelli della solidarietà, dell’inclusione e e della responsabilità.

Oggi la missione di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus continua e si espande anche grazie all’azione della sua Presidente, la dottoressa Alessia Monzillo, che abbiamo intervistato ai microfoni di Ondanews.