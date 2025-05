Sono previste 15 visite gratuite, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, riservate alle donne in pre-menopausa di età compresa tra i 40 e i 55 anni, che saranno sottoposte a visita cardiologica con elettrocardiogramma per consentire di identificare precocemente fattori di rischio come ipertensione, dislipidemia, diabete, obesità e familiarità per malattie cardiovascolari.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità.

“L’obiettivo di questo open day – spiega il Direttore Generale Giuseppe Spera – è quello di sensibilizzare le donne in età pre-menopausale sull’importanza della prevenzione che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari e di mortalità. L’ospedale San Carlo, insignito dei tre Bollini Rosa, massimo riconoscimento assegnato dalla Fondazione Onda per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, partecipa sempre con grande interesse alle iniziative di sensibilizzazione promosse in ambito nazionale, riscontrando una preziosa e fattiva collaborazione da parte delle Unità Operative coinvolte, come la Cardiologia Medica, diretta dal prof. Eugenio Stabile, che sarà impegnata in questa giornata”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato e con i volontari del progetto “A Porte Aperte – Avamposto di comunità”, a testimonianza dell’impegno dell’Azienda verso una sanità inclusiva e attenta alle diverse esigenze della comunità.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7.00 di domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 18.00 del 22 maggio. In caso di richieste superiori alle disponibilità farà fede l’ordine cronologico di adesione.