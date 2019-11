Ospedale di Potenza. Domani convegno sull’innovazione in Diabetologia

Domani, 16 novembre si svolgerà nell’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza un convegno dal titolo “Innovazione in Diabetologia: dalle linee guida alla pratica clinica“, organizzato dal dottor Antonio Maioli Castriota Scanderbech, Direttore dell’U.O.S.D. di Diabetologia.

Verranno discussi temi quali la prevenzione del rischio cardio-renale grazie ai nuovi farmaci antidiabetici, le nuove terapie farmacologiche dell’obesità, le nuove tecnologie in diabetologia dal monitoraggio in continuo della glicemia all’infusione in continuo in sottocutanea dell’insulina mediante il microinfusore sino al pancreas artificiale.

Verrà trattato anche il ruolo del microbiota intestinale nello sviluppo dell’obesità e del diabete mellito.

Il convegno prenderà il via alle ore 8.30 e si divide in due sessioni di lavori che termineranno alle ore 14.15.

– Chiara Di Miele –