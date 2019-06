Il Commissario straordinario dell’ASL Salerno, Mario Iervolino, ha provveduto a conferire l’incarico di Direttore di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Generale presso l‘ospedale “Luigi Curto” di Polla al dottor Aurelio Nasto.

L’incarico di Direzione dell’Unità Operativa Complessa è di durata quinquennale e risultava vacante dall’1 maggio del 2010. Dopo l’attivazione delle procedure per il conferimento dell’incarico sono stati ammessi 14 candidati. Una commissione ne ha valutato l’idoneità e al termine dei lavori ha trasmesso una graduatoria di merito con la terna dei candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi. Al primo posto il dottor Antonio Vuotto, seguito dal dottor Nasto.

La scelta non è ricaduta su Vuotto perchè, assunto a tempo indeterminato dal 1981, dovrà essere collocato in quiescenza nel luglio del 2021 e quindi non potrebbe stipularsi con lui un contratto di lavoro di durata quinquennale come l’incarico richiede nè uno di durata triennale. La normativa prevede che gli incarichi non abbiano una durata inferiore a tre anni.

L’interesse dell’ASL è che l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale di Polla venga diretta da un medico che garantisca di completare almeno un quinquennio di incarico. Di qui la scelta di nominare il dottor Nasto, secondo della terna.

Quest’ultimo è stato dunque scelto anche per le esperienze professionali e le attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica in curriculum, oltre che per la capacità di direzione e gestionali maturate. Il dottor Aurelio Nasto ha diretto la Divisione di Chirurgia oncologica presso l’ospedale “Tortora” di Pagani.

– Chiara Di Miele –