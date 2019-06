Litiga con la moglie ed evade i domiciliari. Arrestato 45enne a Pignola

I Carabinieri della Stazione di Pignola hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne ritenuto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari.

I militari, nella tarda serata di sabato, durante l’esecuzione di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso l’uomo mentre si trovava fuori dalla sua abitazione, nel centro abitato, in violazione della misura cautelare dopo che aveva avuto un litigio con la moglie.

Il 45enne era ai domiciliari poiché coinvolto in un procedimento penale della Procura della Repubblica di Napoli perché responsabile del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Dopo gli accertamenti è stato arrestato.

L’episodio sottolinea quanto importante sia svolgere mirati servizi finalizzati ad assicurare una costante vigilanza nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi o anche in materia di misure di prevenzione in modo da garantire che le prescrizioni imposte dalle rispettive autorità vengano osservate. In tale ottica stanno agendo i Reparti territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza mediante specifici controlli eseguiti quotidianamente nell’ambito delle attività dell’Arma.

– Chiara Di Miele –