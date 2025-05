In occasione della Giornata internazionale dell’Ostetrica il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Polla apre le porte per presentare i suoi servizi di assistenza garantiti alla donna in ogni fase della sua vita: dalla pubertà alla gravidanza fino alla menopausa.

Il 5 maggio alle ore 16.00 le ostetriche e l’équipe dell’Unità Operativa Complessa diretta dal dottore Francesco de Laurentiis accoglieranno le donne per conoscere da vicino il Reparto, saperne di più sul percorso nascita “Supermamma” di nuovo in partenza e i servizi offerti alle mamme e ai piccoli.

“Ostetriche accanto alle donne in tutte le fasi della vita. Vi aspettiamo numerosi” fanno sapere dal Reparto del “Luigi Curto”.