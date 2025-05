Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha avviato un importante intervento di tutela ambientale a Palinuro di Centola, lungo la rinomata spiaggia delle Dune – Saline.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale per la conservazione degli habitat costieri e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, finanziato dal Ministero dell’Ambiente. Gli interventi, progettati nel pieno rispetto del contesto paesaggistico e ambientale, prevedono una serie di installazioni.

Si tratta di cinque nuove passerelle in legno sopraelevate (per oltre 90 metri complessivi), che garantiranno un accesso ordinato alla spiaggia e limiteranno l’erosione da calpestio, barriere naturali in vimini (viminate verticali e basali), realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per rafforzare e proteggere il cordone dunale, pannelli informativi e monitor per sensibilizzare residenti e turisti sull’importanza della conservazione degli ecosistemi dunali.

Le opere contribuiranno a preservare uno degli ambienti più fragili e preziosi della costa cilentana, riducendo l’impatto antropico e favorendo la rinaturalizzazione delle aree compromesse.

Con questo intervento il Parco continua a promuovere uno sviluppo sostenibile, nel segno della tutela del patrimonio naturale e della valorizzazione del territorio.