Una mattinata all’insegna della solidarietà per portare gioia ai piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale di Polla. È racchiusa in questo concetto la terza edizione di “Regaliamo un sorriso“, l’iniziativa che vede protagonisti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e che nasce da un’idea del Caposquadra Esperto Bruno Mangieri.

Questa mattina i caschi rossi del Distaccamento valdianese sono arrivati con i mezzi del Corpo davanti al “Luigi Curto” per fare una speciale visita ai bambini ricoverati nell’Unità Operativa diretta dal dottore Teodoro Stoduto. Accolti dal Primario, dal personale del reparto e dal cappellano don Tony Palma, hanno portato in dono tanti giocattoli per i piccoli della Pediatria affinché il ricovero nel periodo festivo sia vissuto con maggiore serenità, ma soprattutto con un sorriso in più.

I doni sono stati trasportati da uno speciale camioncino realizzato da Mangieri insieme al collega Giuseppe Soldovieri, ma la lodevole iniziativa natalizia ha visto il supporto e l’impegno di tutti i caschi rossi del Distaccamento di Sala Consilina.

Presenti in ospedale, oltre all’ideatore di “Regaliamo un sorriso” Bruno Mangieri, anche il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, l’ingegnere Domenico Di Pinto, il funzionario Antonio Di Peso, il Capo Reparto Domenico D’Onza con la squadra di partenza dalla caserma di Sala Consilina e il Caposquadra Pasquale Pagano con una piccola delegazione del Distaccamento.

“Ho subito appoggiato l’iniziativa proposta dal Distaccamento di Sala Consilina – afferma il Comandante Di Pinto – venendo qui in ospedale a Polla per portare un sorriso ai piccoli pazienti in questo momento per loro più complicato. I Vigili del Fuoco da sempre sono una figura particolarmente apprezzata dai bambini e quindi ci fa molto piacere essere qui per regalargli un momento di serenità”.

“Noi teniamo nel cuore i Vigili del Fuoco perché sono sempre presenti nel nostro reparto e sempre gentili” ha aggiunto, grato, il primario Stoduto.

