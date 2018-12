Ospedale di Polla. Centauri nelle vesti di Babbo Natale fanno visita ai piccoli ricoverati in Pediatria

Solidarietà e beneficenza sono le parole chiave di “Babbo Natale in moto- Regaliamo un sorriso”, la prima edizione di una positiva iniziativa che si è tenuta oggi presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Un nutrito gruppo di centauri ha attraversato in moto il Vallo di Diano, partendo da Caggiano, passando per San Pietro al Tanagro, Montesano sulla Marcellana e Sanza, per poi recarsi a fare visita ai piccoli ricoverati nel reparto del “Curto”.

Qui i motociclisti travestiti da allegri Babbo Natale hanno fatto dono di giochi e peluche ai bambini dando così un originale augurio per le imminenti festività. Un modo per mostrare calore e vicinanza a chi in questi giorni di festa è costretto in ospedale e alle famiglie vicine.

Entusiasti e sorpresi i piccoli alla vista di ben 17 Babbi, simbolo speciale del Natale dell’infanzia.

– Chiara Di Miele –