Il dottore Gennaro Nasti è alla guida dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia all’ospedale di Lagonegro.

Un plauso giunge dall’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico: “Le mie congratulazioni al dottore Nasti per il nuovo incarico ed alla direzione strategica dell’Azienda ospedaliera ‘San Carlo’ di Potenza per questa nomina. Un riconoscimento importante, che premia competenza e dedizione, e che rappresenta un passo significativo per il rafforzamento dell’offerta sanitaria in un presidio fondamentale per il nostro territorio”.

“La nomina, unitamente alle azioni di potenziamento in corso degli organici e delle infrastrutture su tutto il territorio lucano – conclude Latronico – conferma il pieno impegno della Regione Basilicata nel rilanciare tutte le strutture per garantire ai cittadini cure più vicine e una governance solida e capace di affrontare le sfide presenti e future”.