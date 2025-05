Sabato 3 maggio nell’ambito del progetto Archivio Atena si è svolta la performance collettiva del laboratorio “Lune nei Pozzi”: attraverso una passeggiata esplorativa circa 50 partecipanti hanno segnalato con degli specchi alcuni punti di Atena Lucana, legati alla presenza dell’acqua, in particolare pozzi antichi e corsi d’acqua. Gli specchi, oggetti ricchi di significato simbolico, sono stati gli strumenti per rendere visibile ciò che solitamente resta nascosto. Come la luna nel pozzo, si è giocato con la luce e il riflesso per costruire nuove relazioni tra l’uomo e il paesaggio.

L’azione è stata condotta da Studio Figure e intreccia performance, installazione e paesaggio. Fa parte della residenza/laboratorio “Lune nei pozzi”, curato da Giulia Ticozzi e Giuseppe Fanizza, che si è tenuto ad Atena la settimana scorsa, coinvolgendo 8 corsisti tra fotografi, artisti, designer, progettisti e ricercatori, provenienti da tutta Italia. L’obiettivo era quello di indagare il tema del pozzo presente nella campagna di Atena. Ogni corsista ha preparato un lavoro scelto in maniera autonoma.

La performance aveva l’obiettivo di far riconnettere i cittadini di Atena con il paesaggio e il tema dei pozzi. Un serpentone di cittadini sabato si è messo in moto per attivare la performance, durante la quale è stata eseguita anche la catalogazione fotografica dei molti pozzi antichi di Atena.

L’azione ha coinvolto l’associazione “La domenica delle bambine e bambini” e il Forum dei Giovani. Il prodotto finale sarà un video che verrà presentato nei prossimi mesi.