Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo Santa Lucia di Napoli, l’incontro istituzionale tra il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico e i sindaci di Agropoli e di Castellabate, rispettivamente Roberto Mutalipassi e Marco Rizzo dedicato al futuro dell’ospedale di Agropoli.

Un confronto diretto e concreto, nel corso del quale è emersa una piena sintonia sulla necessità di accelerare il percorso che dovrà portare alla riapertura del Pronto Soccorso di base in zona disagiata, prevista nell’ambito dell’atto aziendale attualmente in corso di approvazione.

Il Presidente Fico ha manifestato la propria disponibilità ad anticipare i tempi per il potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza e ha inoltre confermato che il prima possibile si recherà direttamente ad Agropoli per un confronto sul posto e per un incontro monotematico dedicato.

L’incontro di oggi segna, dunque, un passaggio importante nel percorso istituzionale avviato sul futuro dell’ospedale di Agropoli con una piena condivisione sulla necessità di lavorare in maniera sinergica per accelerare i tempi e dare risposte concrete alla comunità.