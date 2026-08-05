Dal 28 luglio il rapporto tra cittadini e Amministrazione finanziaria compie un passo avanti significativo. L’Agenzia delle Entrate rinnova infatti il Cassetto Fiscale, ampliando le informazioni disponibili e introducendo strumenti che permettono di seguire in modo chiaro, immediato e digitale l’intero ciclo delle attività di controllo. Un’evoluzione che si inserisce nel percorso di semplificazione avviato con il Decreto Semplificazioni e che punta a rendere la gestione delle pratiche fiscali più accessibile e comprensibile.

Un Cassetto Fiscale più ricco e aggiornato

Con l’aggiornamento entrato in vigore il 28 luglio, il Cassetto Fiscale consente di consultare online atti di accertamento, atti di liquidazione e provvedimenti di autotutela, tutti corredati da firma elettronica e numero di protocollo. Questa scelta garantisce autenticità e tracciabilità, trasformando il portale in un punto di accesso unico e completo per monitorare la propria posizione fiscale. Tra i documenti ora disponibili rientrano anche gli avvisi di liquidazione relativi alle imposte di registro, come quelli emessi in caso di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, e gli atti riguardanti l’imposta sostitutiva sui finanziamenti. L’inserimento di questi contenuti permette ai contribuenti di evitare richieste aggiuntive agli uffici e di avere sempre a disposizione un quadro aggiornato della propria situazione.

Stato delle pratiche in tempo reale

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di seguire l’avanzamento delle attività di controllo attraverso indicatori digitali che mostrano la fase procedimentale di ciascun atto. Accanto ai documenti compaiono diciture che segnalano, ad esempio, l’avvenuta notifica, la definizione con pagamento, la presenza di un contenzioso o l’annullamento tramite autotutela. Anche gli avvisi di accertamento parziale automatizzato, emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973, diventano consultabili insieme ai relativi provvedimenti di autotutela. Tutte le informazioni vengono rese disponibili dal giorno successivo alla loro registrazione nei sistemi dell’Agenzia, garantendo un aggiornamento costante e tempestivo.

Un passo verso un fisco più collaborativo

Il provvedimento del 16 luglio segna l’avvio di una nuova fase nel rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. L’obiettivo è favorire un approccio più collaborativo, migliorare la conoscenza delle proprie posizioni fiscali e incentivare l’adempimento spontaneo. La consultazione degli atti è riservata al contribuente, ai suoi rappresentanti legali e alle persone autorizzate, mentre l’accesso avviene tramite SPID, CIE o CNS. Con questo ampliamento di servizi, il Cassetto Fiscale si conferma uno strumento centrale per una gestione più semplice, trasparente e digitale delle pratiche fiscali, contribuendo a costruire un rapporto più diretto e consapevole tra cittadini e fisco.