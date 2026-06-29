Una famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, ha perso la vita in Venezuela a causa del violento terremoto che ha messo in ginocchio la nazione.

A darne notizia è una familiare in Italia, la signora Vincenza Garofalo, che ha annunciato la loro scomparsa sotto le macerie. Si tratta di Gennaro Garofalo, oltre che di Luis Gerardo e Giovanna Garofalo con loro figlio Emanuel. Insieme a loro c’era anche Luis Aguilar, un parente di origini venezuelane.

La famiglia con origini cilentane si trovava a La Guaira, tra le località maggiormente colpite dal sisma, nell’edificio Mision Vivienda a Los Cocos, che è crollato lasciandoli sotto le macerie.

“Con profondo dolore annuncio la scomparsa della mia amata famiglia nel terremoto in Venezuela. Non mi resta che ricordare i momenti felici trascorsi con loro e posso solo dire che il mio cuore è spezzato. Riposate in pace, figli miei, perchè per me eravate come figli miei” scrive la signora Vincenza nell’annunciare la loro tragica fine.

La comunità di Licusati ha appreso con sgomento questa notizia. Sono diverse le famiglie che anni fa partirono da Camerota alla volta del Venezuela per fare fortuna.