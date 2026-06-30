La giovane Lucia Moscarelli di Teggiano riceve il Premio America Giovani dalla Fondazione Italia Usa alla Camera dei Deputati, nella saletta dei lavori parlamentari in via Campo di Marzio.

Un prestigioso riconoscimento riservato ai neolaureati di eccellenza delle Università italiane nelle materie di interesse della Fondazione, tra cui economia, scienze politiche, giurisprudenza.

Lucia ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Finanza a 23 anni con 110 e lode all’Università di Salerno. Si è diplomata con il massimo dei voti al “Pomponio Leto” di Teggiano.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla giovane per l’importante traguardo raggiunto, frutto di importanti sacrifici.