Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina. Nunzio Ritorto eletto Presidente
Nunzio Ritorto è nuovamente Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina per il quadriennio 2026-2030.
E’ stata registrata un’ampia partecipazione al voto con un’affluenza del 90,55%, nonostante un’unica lista presentata.
Sono stati eletti alla carica di consigliere Pina Biancamano (prima eletta con 157 preferenze), Antonio Caggiano (secondo eletto con 152 preferenze), Giovannina Durante, Marco Grandino, Cono Morello, Antonietta Siervo, Antonio Perretta e Egidio De Luca.
3 sono i revisori effettivi componenti del collegio: Presidente Gennaro Tortorella, componenti Michele Angelo De Paola e Giuseppe Abbruzzese.
Francesca Ciminelli, Francesca Cetrangolo, Carmen Greco e Nicholas Pucciariello sono i componenti del Comitato Pari Opportunità.
Le altre cariche verranno attribuite con l’insediamento del nuovo Consiglio.