Il 21 gennaio il taglio del nastro del nuovo Centro di Raccolta Differenziata a Polla
Si terrà mercoledì 21 gennaio l’apertura del nuovo Centro di Raccolta Differenziata a Polla.
Il taglio del nastro è previsto alle ore 9.30 presso la Zona Industriale alla presenza delle classi terze della Scuola Media.
Alle ore 11.30 ci sarà un momento formativo presso l’Auditorium “Rocco Giuliano” dell’Istituto Omnicomprensivo. Prenderanno parola il Sindaco Massimo Loviso, il Presidente EDA Salerno Giovanni Coscia, il Dirigente dell’Area Tecnica Salerno Annapaola Fortunato, il Segretario di Legambiente Michele Buonomo, Gerardo Michele Di Sarli di General Enterprise Srl e il Vicesindaco con delega all’Ambiente Giuseppe Curcio.