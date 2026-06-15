Paura questa mattina a Casal Velino per un operatore ecologico caduto accidentalmente in un pozzo.

L’uomo non si sarebbe accorto della cavità mentre stava effettuando dei lavori di pulizia e vi è precipitato ferendosi.

Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Rilievi dell’incidente affidati ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania supportati sul posto anche dagli agenti della Polizia Municipale.