Atena Lucana: il 19 giugno la presentazione ufficiale dell’associazione di imprenditori ImpresATENA
Sarà presentata ufficialmente venerdì 19 giugno la nuova associazione di imprenditori ImpresATENA, presieduta da Antonio Del Negro.
“Fare impresa avvicinandosi alle imprese” è il motto del sodalizio che verrà presentata al pubblico al Bowling Athena alle ore 19.00 nel corso di un evento con aperitivo di networking per innovare il territorio e le imprese che vi operano.
Relazioneranno il presidente Antonio Del Negro, il sindaco di Atena Lucana Luigi Vertucci, Francesco Potena, CEO Concept Consulting, Antonio Picone, Founder Master Project, e Monica Rosciano, esperta di Transizione ecologica.
Si discuterà di innovazione e sviluppo e della mission operativa di ImpresATENA. I lavori saranno coordinati dal Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo.
Per maggiori informazioni telefonare al 335/5624659.