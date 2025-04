La Cassazione annulla l’ordinanza emessa nei confronti di quattro indagati, tra cui il Colonnello Fabio Cagnazzo e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, ritenuti dalla Procura di Salerno coinvolti nell’omicidio del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo.

Gli atti vengono così rinviati a Salerno per un nuovo giudizio davanti al Tribunale del Riesame.

Dopo la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini i giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dal legale di Cagnazzo, l’avvocato Ilaria Criscuolo, e annullato con rinvio il provvedimento cautelare con il quale il Gip di Salerno e il Riesame avevano disposto gli arresti in carcere per il Colonnello, per l’ex carabiniere Cioffi e per l’imprenditore Giuseppe Cipriano.

I quattro, secondo gli inquirenti, insieme all’ex pentito Romolo Ridosso e ricoprendo vari ruoli, ma non quello di esecutori materiali, avrebbero preso parte all’organizzazione dell’omicidio di Vassallo e al depistaggio delle indagini.

La decisione della Cassazione non comporta la liberazione di Cagnazzo e l’annullamento delle misure cautelari notificate agli altri indagati: resta detenuto nel Carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

