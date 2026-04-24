Si è tenuto questa mattina presso il Tribunale di Salerno il processo con rito abbreviato a carico di Romolo Ridosso.

L’ex collaboratore di giustizia, difeso dall’avvocato Michele Avino, è coinvolto nella vicenda giudiziaria legata all’omicidio del sindaco Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre del 2010 ad Acciaroli, nel comune di Pollica. In aula oggi si è tenuta la requisitoria del pubblico ministero che ha depositato una memoria e ha chiesto una condanna di 7 anni e 4 mesi ritenendo attendibili le dichiarazioni rese da Ridosso.

Nel corso dell’udienza la posizione nell’omicidio dell’ex collaboratore è stata inquadrata come “concorso anomalo” e pare fosse stato inizialmente coinvolto per una gambizzazione. Sono state riconosciute le attenuanti generiche e quelle per la collaborazione.

Le prossime udienze sono in programma l’8 maggio per la discussione delle parti civili e il 22 maggio per la requisitoria della difesa.

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