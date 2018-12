Olga Dattilo è il primo Presidente donna del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza

L’avvocato Olga Dattilo è il nuovo Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza. È stata eletta all’unanimità dagli iscritti che hanno riposto in lei grande fiducia.

A Potenza, nella storia, si tratta della prima donna alla Presidenza del Consiglio dell’Ordine. Prende il posto dell’avvocato Giampaolo Brienza, che è entrato a far parte del Consiglio Nazionale Forense.

“Sono molto soddisfatta per questo nuovo incarico, per me è sicuramente un importante traguardo. Rispetto all’incarico che mi è stato affidato – ha sottolineato Dattilo – mi sento come una apripista. Ho sempre pensato che la parità di genere non si limiti ai numeri. Spero infatti che le donne, anche giovani, riescano ad arrivare ai vertici. Serve un cambiamento culturale per arrivare a certi obiettivi e dobbiamo lavorare molto. Oggi purtroppo sono ancora poche le donne ai vertici nella classe forense, molte sono spesso escluse, anche se hanno una grande preparazione professionale“.

Sono infatti una quindicina le donne presidenti su 165 Ordini degli Avvocati in Italia.

Nata a Napoli nel 1965, Dattilo è iscritta all’Albo degli Avvocati dal gennaio del 1997, diventando poi Cassazionista nel marzo del 2009. Ha ricoperto nell’Ordine l’incarico di tesoriere per due volte dal 2010, mentre nel 2015 è stata eletta vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza.

L’incarico affidatole è sicuramente un segno di alternanza, ma anche un importante riconoscimento di genere nelle professioni giuridiche, oltre che un segnale per tutte le donne che lottano per l’evoluzione e l’affermazione delle pari opportunità.

– Claudio Buono –