Caselle in Pittari diventa “Plastic Free”. Approvato il regolamento in Consiglio comunale

È stato approvato dal Consiglio comunale di Caselle in Pittari, all’unanimità, il regolamento per l’attribuzione del titolo e del simbolo di “Attività commerciale Plastic free”.

L’Amministrazione comunale, ma soprattutto l’assessore Gianluca Ragone, ideatore dell’iniziativa, continua a dimostrare una forte vocazione ambientalista. Il regolamento è rivolto agli esercizi commerciali e agli eventi pubblici.

L’adesione a tale iniziativa obbliga gli aderenti al rispetto di alcune regole, innanzitutto il rispetto delle 4R: riduci-riutilizza-ricicla-recupera. Non potranno essere utilizzati o venduti oggetti monouso in plastica e dovranno essere limitati i consumi di prodotti in bottiglie di plastica favorendo l’utilizzo di prodotti alla spina.

“Stiamo cercando di fare il possibile per sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente – dichiara l’assessore Ragone – questo è solo un ulteriore passo del nostro cammino. Nel 2016 abbiamo approvato un regolamento per incentivare l’utilizzo di pannolini lavabili, e nel 2017 il nostro comune si è classificato al secondo posto in provincia di Salerno per il rapporto percentuale di raccolta differenziata pro-capite. Il regolamento approvato ieri è un ulteriore tassello alle politiche ambientali che da anni la nostra Amministrazione mette in campo“.

– Veronica Di Carlo –