Oggi a Sala Consilina la premiazione del concorso “Presepe in Famiglia” dedicato a Franco Ricciardi

Oggi alle ore 17.00, presso la sede della Società operaia Torquato Tasso di Sala Consilina, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “Presepe in Famiglia“, dedicato alla memoria del Maestro dell’Arte presepiale Franco Ricciardi.

Il concorso, nato per volontà della Parrocchia di San Marco e del Circolo Acli “Camminare Insieme”, ha trovato nella Società operaia Torquato Tasso un ottimo coorganizzatore.

Franco Ricciardi, già dirigente Acli e della Torquato Tasso, era conosciuto, oltre che per le sue qualità umane e professionali, per essere un validissimo allestitore di presepi a favore della comunità. A lui, per diversi anni presidente del concorso “Te piace o presepe”, si è voluto intitolare la nuova e le future edizioni del concorso che per quest’anno è stata limitata alle famiglie di Teggiano e Sala Consilina. A tutti i partecipanti sarà dato un attestato, mentre ai vincitori sarà consegnato un premio.

“Abbiamo notato una cura molto attenta anche dei particolari – afferma la commissione presieduta da don Vincenzo Gallo – nei quali sono stati messi in luce messaggi chiave, soprattutto legati alla solidarietà. In ognuno è stato utilizzato un percorso differente e simbolismo vario e tutti avrebbero meritato un premio. Un grazie di cuore, da parte dei sodalizi associativi, va comunque ai numerosi partecipanti e a chi ci ha aiutato a far funzionare tutto al meglio“.

– Paola Federico –