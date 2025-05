Si terranno oggi alle ore 16.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Battipaglia i funerali di Luigi Savo, 27enne tragicamente scomparso in un incidente lungo l’A2.

Il 27enne era in sella alla sua Kawasaki quando, per cause da accertare, ne ha perso il controllo finendo rovinosamente sull’asfalto tra gli svincoli di Eboli e Campagna. Luigi era in compagnia di altri centauri e sono stati proprio loro a dare l’allarme ma quando sono giunti i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’intera comunità battipagliese e soprattutto il rione Belvedere dove viveva si sono stretti in queste ore in modo composto intorno al dolore del papà, della mamma, della sorella e di tutti i familiari e amici.

