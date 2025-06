Quante volte, dopo un pranzo abbondante o una cena pesante, ti sei sentito dire: “Bevi un amaro, aiuta a digerire”?

È una delle credenze più diffuse, tramandata da generazioni. Ma è davvero così? L’alcol aiuta davvero la digestione? La risposta, in breve, è no. E ora ti spieghiamo perché.

Da dove nasce questo mito?

L’idea che un bicchierino di liquore a fine pasto possa “sciogliere” il cibo e facilitare la digestione è radicata nella cultura popolare. È un’abitudine che spesso accompagna momenti conviviali, soprattutto durante le feste o le grandi abbuffate. Il motivo? L’alcol può dare una sensazione temporanea di sollievo, rilassando i muscoli e magari aiutandoti a sentirti meno “gonfio”. Ma questa è solo una sensazione, non un vero beneficio digestivo.

Cosa fa davvero l’alcol al nostro stomaco?

Ecco cosa succede in realtà quando bevi alcol dopo aver mangiato:

Rallenta la digestione : l’alcol può rallentare il movimento dello stomaco e dell’intestino. Quindi, invece di accelerare, rende la digestione più lenta.

: l’alcol può rallentare il movimento dello stomaco e dell’intestino. Quindi, invece di accelerare, rende la digestione più lenta. Irrita le mucose : può irritare le pareti dello stomaco, causando fastidi o peggiorando problemi come gastrite o reflusso.

: può irritare le pareti dello stomaco, causando fastidi o peggiorando problemi come gastrite o reflusso. Aggiunge calorie: spesso i digestivi sono ricchi di zuccheri e alcol, il che significa calorie extra dopo un pasto già abbondante.

Perché ci sentiamo meglio dopo un amaro?

La sensazione di sollievo è legata più al piacere del rituale e all’effetto rilassante dell’alcol sul sistema nervoso che a reali benefici per lo stomaco. In altre parole, è il cervello a sentirsi meglio, non l’apparato digerente.

Cosa fare davvero per digerire meglio?

Se dopo un pasto ti senti appesantito, prova queste alternative più sane e realmente utili:

Fai una breve passeggiata : camminare aiuta lo stomaco a lavorare meglio.

: camminare aiuta lo stomaco a lavorare meglio. Bevi una tisana calda : finocchio, zenzero o camomilla sono ottimi alleati della digestione.

: finocchio, zenzero o camomilla sono ottimi alleati della digestione. Mangia con calma: masticare bene è il primo passo per digerire meglio.

Il digestivo dopo i pasti è una tradizione simpatica, ma non fa bene come si pensa. Ogni tanto un bicchierino non è un problema, ma non aspettarti miracoli: l’alcol non è un aiuto alla digestione, anzi, può rallentarla. Se cerchi un modo per sentirti più leggero dopo aver mangiato, meglio affidarsi a rimedi naturali o semplicemente alla buona abitudine di mangiare un po’ meno!