Incendio ad Agropoli, fiamme lambiscono alcune abitazioni. Impegnative le operazioni di spegnimento
Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera ad Agropoli, nel territorio compreso tra via Togliatti, condominio Parco Le Ginestre e via della Sacra Famiglia.
Le fiamme, alimentate dal vento, hanno lambito diverse abitazioni destando tanta preoccupazione tra i residenti. Solo all’alba di questa mattina l’incendio è stato domato, dopo un’ardua nottata di lavoro.
Presenti sul posto i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, i volontari di Protezione Civile, i Carabinieri Forestali, la Polizia Municipale.
Da stabilire le cause che hanno portato all’evento, non si esclude la matrice dolosa.