Veicoli avvolti e distrutti dalle fiamme nella notte a Montecorvino Rovella.

Un furgone di un’azienda di servizi, parcheggiato in un’area apposita, per causa da accertare ha preso improvvisamente fuoco. A far scattare l’allarme è stato un residente che ha contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i caschi rossi del Distaccamento di Giffoni per le operazioni di spegnimento. Poco dopo, la squadra è intervenuta a poche centinaia di metri dove un’altra auto è stata distrutta dalle fiamme. In supporto è arrivata anche un’autobotte proveniente dal Distaccamento di Eboli.

Presenti i Carabinieri che hanno dato il via alle indagini del caso per chiarire l’origine degli incendi.