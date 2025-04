Attimi di paura nel pomeriggio a Pontecagnano, in località Sant’Antonio, dove è divampato un incendio sul balcone di un’abitazione.

Per cause da accertare, pare che le fiamme si siano propagate da alcuni materiali accatastati sul balcone, lambendo così l’appartamento e le abitazioni adiacenti.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno che hanno messo in salvo la famiglia che al momento dell’accaduto si trovava all’interno dell’appartamento ed evacuato l’intero edificio in via precauzionale.

Fortunatamente nessun condomino è rimasto ferito. Giunti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale.