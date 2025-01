Viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna e la raggiunge mentre lei si trova in ospedale a Polla. E’ quanto accaduto questa mattina all’interno del “Luigi Curto”.

L’uomo, rumeno residente a Sassano, non ha rispettato la precedente restrizione che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex convivente.

E’ stato prontamente fermato da una guardia giurata e dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina intervenuti prontamente sul posto.

Per lui la Procura ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.