Anas proroga fino al 7 marzo la chiusura al traffico della S.S.19ter “Dorsale Aulettese” per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Massavetere al km 9+090.

Chiusa l’intera carreggiata in corrispondenza del ponte dal km 9+090 al km 9+168, con interdizione in entrambe le direzioni e l’istituzione di un percorso di viabilità alternativa lungo la S.S.19 e la S.R.94a per i veicoli di lunghezza minori di 10 metri.

Per i veicoli di lunghezza maggiore di 10 metri il percorso alternativo è l’autostrada A2 del Mediterraneo.

Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate nella tratta compresa tra i km 8+570 e 11+000 della S.S.19ter.