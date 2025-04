Tragico epilogo per il 63enne di San Gregorio Magno rimasto vittima di un incidente mentre si trovava in palestra.

L’uomo, ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, ha perso la vita questa mattina. Stando a quanto ricostruito pare che il malcapitato si trovasse in palestra per una seduta di riabilitazione quando sarebbe improvvisamente caduto dalle scale.

Dopo essere stato soccorso era stato condotto in ospedale a Oliveto Citra dopodiché, a causa delle gravi condizioni, trasferito al “Ruggi”.

La salma del 63enne è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Articolo correlato:

04/04/2025 – Cade dalle scale e si ferisce gravemente. Uomo di San Gregorio Magno in coma