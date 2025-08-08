Non ce l’ha fatta il 61enne che è caduto dal balcone ieri ad Eboli.

Giuseppe Sarro era stato ritrovato nel cortile dal fratello che aveva allertato il 118. Arrivati immediatamente i soccorsi, l’uomo è stato trasportato prima all’ospedale di Eboli, per esser poi trasferito al “Ruggi” di Salerno, dove il suo cuore ha smesso di battere. Troppo rovinose le ferite riportate nell’impatto al suolo.

Il 61enne era un carabiniere in pensione e presumibilmente stava effettuando dei lavoretti di manutenzione sul balcone di casa quando è precipitato al suolo.

Originario di Oliveto Citra, l’uomo lascia la moglie e tre figlie.

