Non ce l’ha fatta Giovanni Ferraro, 78enne di Montesano coinvolto nell’incidente sulla Fondo Val d’Agri

Non ce l’ha fatta Giovanni Ferraro, il 78enne di Montesano sulla Marcellana rimasto coinvolto in un incidente sabato scorso lungo la Strada Statale 598 della Valle dell’Agri.

L’uomo si trovava a bordo di un furgone in compagnia del fratello Nicola che ha perso la vita sul colpo. I due stavano rientrando dal mercato ortofrutticolo quando, per cause ancora da chiarire, il furgone si è ribaltato nei pressi di Missanello.

Giovanni, in pensione da tempo, aiutava ogni tanto il fratello nella vendita di frutta e ortaggi.

Le condizioni dell’uomo, trasportato in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza, erano apparse subito molto critiche. Il cuore del 78enne ha ceduto questa mattina nel nosocomio potentino, poche ore prima della celebrazione delle esequie del fratello Nino. La salma resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un triste destino per i due fratelli che getta nello sconforto la comunità di Arenabianca di Montesano.

Giovanni, vedovo da tempo, lascia tre figli.

– Claudia Monaco –

