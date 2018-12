Sono ore di dolore per la comunità di Montesano sulla Marcellana, in particolar modo nella frazione di Arenabianca, per la tragica morte di Nicola Ferraro, il fruttivendolo 61enne che ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente lungo la Strada Statale 598 Fondovalle dell’Agri.

L’uomo stava rientrando a casa con il suo furgone dal mercato ortofrutticolo quando per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato nei pressi di Missanello. A bordo con Nicola c’era anche il fratello Giovanni che è stato trasportato in eliambulanza presso l‘ospedale “San Carlo” di Potenza per la gravità delle ferite riportate nell’impatto. L’uomo è attualmente ricoverato presso il reparto di Rianimazione.

Nicola lascia la moglie Maria e i due figli Angelo e Michele. Persona onesta ed esemplare viene ricordato da tutto il paese come gran lavoratore: l’uomo, conosciuto da tutti come Nino, vendeva frutta e ortaggi nei pressi dello svincolo autostradale Padula-Buonabitacolo. Un lavoro svolto con cura e dedizione e che ieri tristemente ha messo fine alla sua esistenza.

Subito dopo l’accaduto sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gallicchio, la Polizia Stradale di Moliterno, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villa D’Agri ed il personale dell’Anas. La salma è stata consegnata ai familiari per la celebrazione delle esequie.

Nino era diventato da poche settimane nonno: la sua tragica fine ha scosso la comunità montesanese che ha accolto attonita la notizia. In tanti in queste ore si stanno unendo al dolore della famiglia.

Un dolore condiviso anche dal Sindaco Giuseppe Rinaldi che ha ricordato commosso Nicola: “Conoscevo Nino da quando ero piccolo – ha riferito – una persona seria e legata al lavoro, un amico affabile e pieno di valori. Rimane la figura di un gran lavoratore del nostro territorio comunale“.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 31 dicembre, alle ore 15 presso la chiesa “Santa Maria di Loreto” ad Arenabianca.

– Claudia Monaco –

