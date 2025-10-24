La comunità di Pignola è in crisi per le nuove nomine emanate dal Vescovo S.E. Mons. Davide Carbonaro, che dispone il trasferimento del parroco don Antonio Laurita dalla Parrocchia di Pignola a quella di Potenza “Sant’Anna e Gioacchino”.

Per sostenere la permanenza di don Antonio Laurita, i cittadini, rammaricati e preoccupati, hanno creato spontaneamente il comitato “Uniti per il nostro parroco don Antonio Laurita”.

La comunità pignolese, pur rispettando pienamente il volere del Vescovo, ha vissuto questa decisione con grande dolore e smarrimento. L’attaccamento verso il proprio parroco è profondo, autentico e radicato: “Pignola non è pronta a questo cambiamento” affermano i cittadini che vedono venir meno un punto di riferimento oltre che una guida spirituale.

Per questo motivo, la cittadinanza si è mobilitata avviando una raccolta firme per chiedere la permanenza di don Antonio nella parrocchia di Pignola.

La petizione, ospitata presso il locale della stazione degli autobus, sta riscuotendo un’enorme partecipazione: le firme aumentano giorno dopo giorno, ma la comunità non si ferma.

L’obiettivo è far crescere questa adesione a dismisura, come segno concreto dell’affetto e della gratitudine verso chi, in questi anni, ha saputo guidare e unire Pignola con fede, umanità e presenza costante.

“Pignola è unita, rispettosa ma determinata – il messaggio del comitato – Con fiducia e speranza, ci rivolgiamo al nostro Vescovo certi che saprà ascoltare questa richiesta nata dal profondo dell’animo di tutta la comunità”.