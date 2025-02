Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale di Capaccio che ha messo ufficialmente fine all’Amministrazione Alfieri bis, ha nominato Commissario Prefettizio per la gestione dell’Ente il dottor Davide Lo Castro.

L’ormai ex sindaco Franco Alfieri si trova agli arresti domiciliari nell’ambito del filone d’indagine per presunti appalti truccati e nella giornata di lunedì aveva presentato una comunicazione che ha provveduto a ratificare in quanto sprovvista di firma autenticata e ufficializzare così le dimissioni.

Davanti al notaio sempre 15 consiglieri di maggioranza hanno rassegnato le dimissioni consentendo così ai cittadini della città dei Templi di andare al voto alle prossime Elezioni Comunali.

Il nuovo Commissario è Viceprefetto e Capo Ufficio presso la direzione centrale per l’Amministrazione generale e le prefetture del Ministero dell’Interno a Roma. A lui ora sono attribuiti tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco.

