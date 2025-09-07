Il 2025 segna un traguardo importante per la Nola Ferramenta Colleferro: l’attività celebra i suoi primi 30 anni. Era infatti il 1995 quando la famiglia Nola ha deciso di mettere radici nel Lazio con la passione e la dedizione che l’ha sempre contraddistinta.

In questi anni, l’attività è cresciuta fino a diventare punto di riferimento fondamentale per chi desidera acquistare utensileria e materiale per il lavoro professionale e per coltivare i vari hobby. Per festeggiare al meglio questo importante traguardo è in programma un evento imperdibile il 4 e 5 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19, in cui si potrà approfittare di offerte esclusive, assistere a dimostrazioni dal vivo delle ultime novità, ricevere omaggi speciali e brindare con un ricco rinfresco.

Con il Responsabile di Area Tony Nola abbiamo fatto un viaggio nei ricordi ripercorrendo quelli che sono stati i momenti più importanti e significativi.

Qual è la storia di Nola Ferramenta a Colleferro? Come e quando è nata l’idea di aprire una nuova sede nel Lazio?

Nola Ferramenta Colleferro nasce nel 1995 come naturale estensione di un’esperienza imprenditoriale avviata già tre generazioni prima in Campania. Dopo oltre cinquant’anni di attività, la famiglia Nola decide di portare nel Lazio, con un nuovo format, il modello di ferramenta specializzata, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un territorio dinamico e in continua espansione. L’apertura della filiale segna un passaggio decisivo: unire tradizione e innovazione, mettendo al centro professionalità e vicinanza al cliente.

In questi 30 anni, ci sono stati vari cambiamenti e l’attività è cresciuta fino a diventare il punto di riferimento fondamentale che è ora. Ripercorrendo quelle che sono state le tappe fondamentali, cosa è cambiato?

In trent’anni il mercato è profondamente cambiato e con esso anche la nostra realtà. All’inizio abbiamo incontrato un po’ di scetticismo, ma con il tempo abbiamo conquistato la fiducia dei clienti, ampliato le linee di prodotto e stretto partnership con i migliori marchi del settore. Da semplice ferramenta tradizionale ci siamo trasformati in una struttura moderna, capace di integrare vendita, consulenza tecnica e forniture industriali. Una tappa fondamentale è stata il recente ampliamento con la nuova costruzione del nuovo capannone, che ci ha permesso di offrire spazi più ampi, una logistica più efficiente e un’esperienza d’acquisto ancora più completa.

Tanti sono stati dunque i momenti importanti, c’è un ricordo a cui è particolarmente legato?

Un ricordo indelebile sono i primi mesi dall’apertura: eravamo animati dall’entusiasmo e, allo stesso tempo, dalla sfida di inserirci in un territorio nuovo e in un mercato diverso. Servire i primi clienti, costruire con loro rapporti di fiducia che durano ancora oggi, è stata la conferma di aver fatto la scelta giusta. Quell’energia iniziale continua a guidarci tuttora.

Quali sono i maggiori punti di forza della Nola Ferramenta Colleferro?

Il nostro punto di forza è l’esperienza: oltre 80 anni di storia familiare nel settore, messi ogni giorno al servizio del cliente. A questo si aggiungono i valori che guidano l’azienda e la competenza del nostro team, che non offre soltanto prodotti, ma soluzioni personalizzate. Infine, l’ampiezza dell’assortimento e la solidità delle partnership con i migliori marchi ci rendono un punto di riferimento affidabile per l’industria, gli artigiani, imprese e privati.

A chi si sente di dover dire grazie?

Il primo grazie va ai nostri clienti che in questi trent’anni ci hanno scelto e continuano a rinnovare la loro fiducia. Un ringraziamento speciale va al nostro team che con dedizione e professionalità rappresenta ogni giorno il volto dell’azienda. Un pensiero riconoscente lo rivolgiamo al territorio e alle istituzioni locali che ci hanno sempre accolto e sostenuto, favorendo la nostra crescita a Colleferro.

Gli obiettivi futuri della Nola Ferramenta Colleferro?

Il nostro obiettivo è continuare a crescere rimanendo fedeli alla nostra identità: coniugare tradizione e innovazione. Vogliamo rafforzare il nostro ruolo di partner strategico per i professionisti, ampliando i servizi di consulenza tecnica e le forniture industriali. Allo stesso tempo, continueremo a investire sulle persone e sul territorio consolidando il legame che ci unisce da 30 anni a Colleferro.

CLICCA QUI PER LE FOTO