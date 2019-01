Neve. Carabinieri impegnati a Viggiano per garantire sicurezza ai cittadini sulle piste da sci

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, in concomitanza delle abbondanti nevicate registrate negli ultimi giorni, oltre ad affrontare l’emergenza neve ed eseguire numerosi interventi per la cittadinanza hanno assicurato la loro presenza anche sulle piste da sci.

I militari, in questi giorni, stanno svolgendo appositi servizi di pattuglia in quota, a 1600 metri d’altezza, presso la Località “Montagna Grande”, situata nel territorio del Comune di Viggiano, dove è in funzione un impianto sciistico su tre piste.

La struttura, che rimarrà aperta per l’intera stagione invernale, nei fine settimana registra la presenza di circa 1500 utenti, provenienti oltre che dalla Basilicata, dalle limitrofe regioni Puglia e Campania.

La Compagnia Carabinieri di Viggiano, competente per territorio, dispone di Carabinieri specializzati, adeguatamente equipaggiati che forniscono una costante ed attenta vigilanza lungo le piste e nei luoghi di montagna ad esse prossimi, così da poter garantire tempestivi interventi, anche in condizioni di emergenza, in favore delle tante persone che frequentano quella struttura.

Il servizio rientra tra i compiti attribuiti all’Arma che, su tutto il Potentino, sta attuando una serie di iniziative capaci di fornire efficaci risposte alle innumerevoli esigenze delle popolazioni locali.

– Claudia Monaco –