Le atlete della Kodokan si esibiscono a Caserta in memoria del ginnasta nazionale Giuseppe De Vita

Ha avuto inizio con successo il 2019 per l’Associazione Sportiva Kodokan Danza e Ginnastica di Atena Lucana.

Domenica 20 gennaio a Bari le istruttrici Rosaria Bruno e Piera Villapiana sono state impegnate al Master Nazionale con la responsabile della Nazionale di Ginnastica Ritmica Elena Aliprandi. Il 24 gennaio Rosaria Bruno, invece, ha partecipato alla riunione del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) a Salerno e alla cerimonia di premiazione in qualità di Delegato Provinciale della Federazione Ginnaste d’Italia, a cui erano presenti Paola Berardino, delegata provinciale del Coni, Nello Talento, componente della giunta Nazionale del Coni, e Matteo Autuori, vice presidente vicario del Coni Regionale Campania.

Ieri la società Danza e Ginnastica Kodokan ha partecipato alla Gymnaestrada Regionale a Casagiove, a Caserta, una manifestazione dedicata alla prematura scomparsa di Giuseppe De Vita, ginnasta nazionale, tecnico federale e giudice nazionale, che è stato il pilastro della Ginnastica settore Gpt (Ginnastica per tutti) in Campania.

“Commovente ed emozionante è stata la giornata di ieri per me che ho avuto modo di conoscerlo sia a livello professionale che come caro amico, a lui il mio avvio come direttrice di Giuria nella GpT. Grazie Peppe! – ha affermato Rosaria Bruno – Bellissima e coinvolgente la performance delle ginnaste del Kodokan dal titolo ‘Solo chi sogna può volare’, dedicata ovviamente alla memoria di Peppe”.

Hanno rubato tantissimi applausi alla folta tribuna del Palasport le atlete Martina Bruno, Annamaria Carucci, Filomena Marmo, Vincenza Marmo, Miriam Mea, Chiara Pantera, Giorgia Petrarca, Ilenia Pierri, Maria Sabbia Maria, Katrin Scaffa che ieri hanno ricevuto a ricordo della manifestazione non una semplice medaglia, ma l’albero della vita.

Le stesse allieve parteciperanno a luglio alla Gymnaestrada Mondiale a Dornbirn, in Austria.

