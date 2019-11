Nascondeva in casa cocaina, eroina e crack pronti allo spaccio. Arrestata 64enne a Salerno

Una donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di droga dai Carabinieri della Compagnia di Salerno, nel corso di controlli condotti in città per il periodo delle “Luci d’Artista” insieme ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli.

I Carabinieri hanno effettuato una attenta perquisizione nell’abitazione della donna, M.G. di 64 anni, e hanno ritrovato in varie parti della casa, tra cui il doppio fondo di un comodino, circa 50 grammi di crack, oltre 30 grammi di cocaina, circa 3 grammi di eroina, bilancini, materiale per il confezionamento e oltre 900 euro probabile provento dello spaccio.

Il ritrovamento ha portato all’arresto della donna, nuovamente sottoposta ai domiciliari. Il rito direttissimo ha visto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

– Antonella D’Alto –