Nasconde un’arma clandestina nella cinta dei pantaloni e droga in casa. Arrestato 56enne a Battipaglia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia – Squadra Volante hanno arrestato in flagranza di reato S.G., 56enne pregiudicato originario di Olevano sul Tusciano trovato in possesso di un’arma clandestina modificata, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante un normale controllo, si è mostrato particolarmente nervoso durante le operazioni di identificazione ed accertamento documentale da parte della pattuglia. Pertanto, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare sul posto e hanno scoperto che aveva nascosto dietro la cinta dei pantaloni un’arma da sparo che i successivi accertamenti balistici da parte della Polizia Scientifica hanno confermato essere perfettamente funzionante.

Considerata la gravità del reato commesso, è stata anche effettuata una perquisizione domiciliare in seguito alla quale sono stati ritrovati circa 120 grammi di hashish e 1,5 grammi di cocaina.

S.G., che già annovera precedenti specifici per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per porto illegale in luogo pubblico di arma clandestina e per la detenzione della droga.

Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Salerno – Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.

